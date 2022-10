Accelleron-Aktie nach Börsenstart auf Richtungssuche: ABB schliesst Abspaltung von Accelleron ab - ABB-Aktie leichter

Accelleron erreicht gemäss den aktuellen Kursen am ersten Börsentag eine Marktkapitalisierung von gut 1,7 Milliarden Franken. Es ist das erste Mal seit längerem, dass die Schweizer Börse Zuwachs erhält.

Accelleron ist definitiv nicht mehr Teil von ABB. Seit dem heutigen Montag wird Accelleron separat an der Schweizer Börse gehandelt. Die ABB-Aktionäre haben für 20 gehaltene ABB-Aktien einen Accelleron-Anteil erhalten. Das Tickersymbol des Börsenneulings lautet "ACLN".

Garstiges Umfeld für Börse

Der Start an der Börse verlief in einem schwachen Umfeld eher harzig. Die Accelleron-Aktien eröffneten mit einem ersten Kurs von 18 Franken und pendeln nach einem volatilen Start in einem engen Bereich um diese Marke. Das Tageshoch liegt derzeit bei 18,762 Franken, das Tagestief bei 17,01 Franken. Bei 94,5 Millionen ausgegebenen Aktien ergibt sich für Accelleron derzeit eine Marktkapitalisierung von gut 1,7 Milliarden Franken.

Die ABB-Aktie gibt entsprechend deutlich nach, denn für je 20 gehaltene ABB-Aktien wurde den Aktionären eine Accelleron-Aktie als Sachdividende ausbezahlt. ABB-Aktien stehen zeitweise im Minus bei 24,26 Franken. Das entspricht einem absoluten Minus von 1,98 Prozent. <

Der Spin-off ist Teil der Strategie von ABB, sich auf zunehmende globale Megatrends in der Elektrifizierung und Automatisierung zu fokussieren. Accelleron soll gleichzeitig die Möglichkeit erhalten, als eigenständiges, kotiertes Unternehmen mit grösserer Flexibilität und Unabhängigkeit zu wachsen.

Für einen Tag SMI-Mitglied

Accelleron wird die Ehre zuteil, für einen Tag auch Teil der Schweizer Leitindex SMI zu sein. Dies, weil ABB Mitglied der obersten Börsenliga ist. Nach Börsenschluss werden die Accelleron-Aktien aber wieder aus dem SMI entfernt und verbleiben dann im breiten Swiss Performance Index (SPI).

Börsengänge in der Schweiz waren dieses Jahr aufgrund des garstigen Marktumfelds bisher eher dünn gesät. Just ABB etwa hat den für das erste Semester 2022 geplanten Börsengang der Division E-Mobility genau aus diesem Grund auf unbestimmte Zeit verschoben.

Daher verzeichnete die Schweizer Börse etwa mit Epic Suisse nur Zuwachs durch eher kleinere Firmen. Der nächste grosse Börsengang ist mit der Abspaltung der Novartis-Generika-Sparte Sandoz erst für das zweite Halbjahr 2023 geplant.

Accelleron ist ein Anbieter von Turboladertechnologien und Optimierungslösungen für Motoren von 500 kW bis zu über 80 MW. Hauptmärkte sind die Schifffahrt mit einem Anteil am Umsatz von mehr als der Hälfte sowie die Energie- und Bahnindustrie. Zum Einsatz kommen die Turbolader auch im Off-Highway-Bereich, gemeint sind damit grosse Lastautos, wie sie etwa im Bergbau eingesetzt werden.

Von den weltweit mehr als 2'300 Accelleron-Mitarbeitenden sind rund 800 am Hauptsitz und globalen Forschungszentrum in Baden tätig.

Zürich (awp)