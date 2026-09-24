Accelleron-Aktie leichter: Aufträge für über 100 Turbolader der neuesten Generation

So sind in den ersten vier Monaten nach der Lancierung der "ACCX300-L"-Turbolader bereits Aufträge für über 100 Stück eingegangen.

Die Bestellungen stammen von Reedereien, Motorenherstellern und Werften weltweit, wie Accelleron am Donnerstag mitteilte. Das neue Modell sei zudem von den Konfiguratoren führender Zweitaktmotoren-Designer aufgenommen worden.

Im Schweizer Handel verliert die Accelleron-Aktie zeitweise 0,20 Prozent auf 76,89 Franken.

cf/to

Baden (awp)