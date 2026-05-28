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28.05.2026 16:14:03
Accelleron-Aktie gibt ab: Servicevertrag für Turbolader in Texas abgeschlossen
Accelleron hat mit Denton Municipal Electric einen fünfjährigen Servicevertrag für 24 Turbolader am Denton Energy Center in Texas abgeschlossen.
Das Kraftwerk diene dazu, bei Spitzenlast rasch zusätzliche Elektrizität bereitzustellen und so die Stabilität des Stromnetzes zu sichern, teilte das Unternehmen mit. Solche Anlagen gewinnen laut Accelleron in den USA an Bedeutung, da der Strombedarf unter anderem wegen der Elektrifizierung, wachsender Industrieaktivitäten und des Ausbaus von Rechenzentren steigt.Im Schweizer Handel verliert die Accelleron-Aktie zeitweise 0,70 Prozent auf 79,82 Franken.
awp-robot/to
Baden (awp)
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