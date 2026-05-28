Accelleron-Aktie gibt ab: Servicevertrag für Turbolader in Texas abgeschlossen

Die Vereinbarung umfasst Wartung, Ersatzteile und Überwachung der Anlagen, die zur Netzstabilität und schnellen Stromversorgung beitragen. Finanzielle Details zum Vertrag nannte Accelleron in der Mitteilung vom Donnerstag nicht.

Das Kraftwerk diene dazu, bei Spitzenlast rasch zusätzliche Elektrizität bereitzustellen und so die Stabilität des Stromnetzes zu sichern, teilte das Unternehmen mit. Solche Anlagen gewinnen laut Accelleron in den USA an Bedeutung, da der Strombedarf unter anderem wegen der Elektrifizierung, wachsender Industrieaktivitäten und des Ausbaus von Rechenzentren steigt.

Im Schweizer Handel verliert die Accelleron-Aktie zeitweise 0,70 Prozent auf 79,82 Franken.

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Baden (awp)