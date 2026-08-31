Acceleware öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Acceleware lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Mit einem Umsatz von 0.1 Millionen CAD, gegenüber 0.2 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 60.0 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch