Accel Transmatic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Accel Transmatic hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.10 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.210 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Accel Transmatic 432.5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 390.7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch