Accel Frontline stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Accel Frontline veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.36 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Accel Frontline ein EPS von 1.87 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Accel Frontline mit einem Umsatz von insgesamt 1.20 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0.06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch