Accel Frontline: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Accel Frontline gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.03 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.54 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Accel Frontline im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.07 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 846.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch