Accel Entertainment A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Accel Entertainment A lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.080 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 368.1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 335.9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch