Accel Entertainment A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Accel Entertainment A lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.25 USD gegenüber 0.160 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Accel Entertainment A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 363.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 329.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch