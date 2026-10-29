ACC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ACC hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.95 INR. Im Vorjahresviertel hatte ACC 59.60 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 56.66 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 58.96 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch