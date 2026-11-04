Acadia Realty Trust informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Acadia Realty Trust präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.030 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.97 Prozent auf 95.0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 101.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch