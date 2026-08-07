ACADIA Pharmaceuticals präsentierte Quartalsergebnisse

ACADIA Pharmaceuticals hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

ACADIA Pharmaceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.160 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat ACADIA Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 308.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ACADIA Pharmaceuticals 264.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch