ACADIA Pharmaceuticals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ACADIA Pharmaceuticals veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.31 USD. Im Vorjahresviertel hatte ACADIA Pharmaceuticals 0.420 USD je Aktie erwirtschaftet.

ACADIA Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 342.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 278.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch