Acadia Healthcare zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Acadia Healthcare hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.38 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.400 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Acadia Healthcare in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 895.3 Millionen USD im Vergleich zu 851.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch