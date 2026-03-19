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19.03.2026 06:37:00

Academy Sports and Outdoors: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Academy Sports and Outdoors hat am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.98 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Academy Sports and Outdoors ein EPS von 1.89 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Academy Sports and Outdoors mit einem Umsatz von insgesamt 1.72 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2.48 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5.54 USD gegenüber 5.73 USD je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.02 Prozent auf 6.05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

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Long 11’944.39 13.79 SZDBEU
Long 11’428.07 8.94 SPMBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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