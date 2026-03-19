|
19.03.2026 06:37:00
Academy Sports and Outdoors: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Academy Sports and Outdoors hat am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.98 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Academy Sports and Outdoors ein EPS von 1.89 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Academy Sports and Outdoors mit einem Umsatz von insgesamt 1.72 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2.48 Prozent gesteigert.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5.54 USD gegenüber 5.73 USD je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.02 Prozent auf 6.05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-lässt Leitzinsen unverändert: SMI und DAX schliessen in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex präsentierten sich am Mittwoch mit Abschlägen. Die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost schlossen den dritten Handelstag mit Gewinnen ab.