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10.09.2026 06:37:00
Academy Sports and Outdoors verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Academy Sports and Outdoors lud am 09.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.85 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.65 Milliarden USD – ein Plus von 2.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Academy Sports and Outdoors 1.60 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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