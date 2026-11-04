Academedia AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Academedia AB hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.31 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.830 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4.53 Milliarden SEK gegenüber 3.98 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1.39 SEK sowie einem Umsatz von 4.68 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.ch