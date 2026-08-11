AC Immune Aktie 32902310 / CH0329023102
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11.08.2026 17:06:00
AC Immune-Aktie zieht zweistellig an: Konzern erhält FDA-Schnellzulassung für Parkinson-Impfstoff
Das Biopharma-Unternehmen AC Immune hat für seinen Wirkstoffkandidaten Aci-7104 zur Behandlung der Parkinson-Krankheit die sogenannte Fast-Track-Bezeichnung der US-Arzneimittelbehörde FDA erhalten.
Mit dieser Einstufung der FDA könne die Entwicklung und Zulassung von Medikamenten gegen schwere Krankheiten mit ungedecktem Behandlungsbedarf beschleunigt werden, teilte AC Immune am Dienstag weiter mit. Der Wirkstoff befindet sich derzeit in einer klinischen Phase-2-Studie (Vacsyn).
Aci-7104 ist ein aktiver Impfstoff, der das Immunsystem dazu bringen soll, krankhaft verklumpte Alpha-Synuclein-Proteine im Gehirn zu bekämpfen, die als Auslöser von Parkinson gelten. In der Vacsyn-Studie hatte sich der Wirkstoff als sicher und verträglich erwiesen und bei allen Studienteilnehmern eine Immunantwort ausgelöst.
Im NASDAQ-Handel gewinnt die AC Immune-Aktie zeitweise 11,84 Prozent auf 2,55 US-Dollar.
awp-robot/mk
Ecublens (awp)
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