AC Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AC Energy veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

AC Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 PHP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 PHP je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 11.65 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AC Energy 7.04 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch