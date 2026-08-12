AC Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AC Energy hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.01 PHP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AC Energy -0.040 PHP je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52.10 Prozent auf 11.77 Milliarden PHP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.74 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch