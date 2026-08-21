Banca Monte dei Paschi di Siena SPA Az nominativa Aktie 121909511 / IT0005508921
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21.08.2026 09:05:00
Abwehrkampf gegen Intesa: Monte dei Paschi will BPM und Banca Generali kaufen - Aktien im Blick
Der Fusionspoker unter italienischen Banken geht in die nächste milliardenschwere Runde.
Zu dem Plan gehört eine Sonderdividende von vier Milliarden Euro für die Monte-dei-Paschi-Aktionäre. Diese soll teilweise aus Bargeld und teilweise aus Aktien des Versicherers Generali bestehen, die der Bank aus Siena gehören. Die Anteilseigner sollen dem Vorhaben auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung am 29. Oktober zustimmen.
MPS-Chef Luigi Lovaglio versucht mit allen Mitteln, die drohende Übernahme des von ihm geführten Instituts durch Intesa Sanpaolo zu verhindern. Die Bank aus Turin hatte vor gut zwei Monaten eine Offerte für MPS vorgelegt. Lovaglio hatte zunächst versucht, mit Banco BPM eine Fusion auf Augenhöhe hinzubekommen, war damit jedoch gescheitert.
Die Anteilsscheine der Monte dei Paschi die Siena legen im frühen Euronext-Handel in Mailand zeitweise um 0,07 Prozent auf 11,732 Euro zu. Intesa-Anteilsscheine gewinnen hingegen 0,28 Prozent auf 6,834 Euro.
/stw/err/mis
SIENA/TRIEST/TURIN (awp international)
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