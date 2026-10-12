AUDI Aktie 323170 / DE0006757008
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12.10.2026 09:26:48
Abwärtstrend beschleunigt sich - Audi-Absatz bricht um fast ein Fünftel ein
Audi hat im dritten Quartal fast ein Fünftel weniger Autos ausgeliefert. Der Rückgang hat sich gegenüber dem Vorquartal deutlich beschleunigt. Auch Elektrofahrzeuge wurden seltener verkauft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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