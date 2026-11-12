ABVC BioPharma zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ABVC BioPharma veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ABVC BioPharma noch ein Gewinn pro Aktie von -0.090 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch