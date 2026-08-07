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07.08.2026 06:37:00
Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0.10 AED beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.050 AED je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.20 Milliarden AED in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52.82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered einen Umsatz von 8.64 Milliarden AED eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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