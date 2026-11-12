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12.11.2026 06:37:00
Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde mit 0.07 AED ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.070 AED, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Der Umsatz wurde auf 12.97 Milliarden AED beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.33 Milliarden AED umgesetzt worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.062 AED gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 11.61 Milliarden AED geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.ch
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