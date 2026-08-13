Abu Dhabi National Insurance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Abu Dhabi National Insurance hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.21 AED präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.200 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Abu Dhabi National Insurance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.28 Milliarden AED im Vergleich zu 2.06 Milliarden AED im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch