Abu Dhabi Global Market und Rackspace Technology arbeiten zur Erweiterung und Beschleunigung des Übergangs von ADGM in die Cloud zusammen

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abu Dhabi Global Market (ADGM), ein führendes internationales Finanzzentrum in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, hat heute eine Partnerschaft mit Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT) zur Zusammenarbeit bei einer Reihe strategischer Technologieinitiativen bekanntgegeben.



Als langjähriger, weltweit führender Dienstleister in den Bereichen Multicloud-Computing, Technologieberatung und Managed Services wird Rackspace Technology ADGM auf seinem Weg zur Nutzung von Cloud-Computing und zur Entwicklung einer umfassenden Geschäftsdatenplattform unterstützen. Die Cloud-Migration wird ADGM in die Lage versetzen, die Kosteneffizienz und Agilität im IT-Betrieb zu steigern und einen modernen, sicheren technologischen Fussabdruck für die Bereitstellung erweiterter Geschäftsdienste bereitzustellen. Die ADGM-Initiative für eine einheitliche Datenplattform wird ein zentrales Repository für alle Geschäftsdaten entwickeln, das erweiterte Geschäftseinblicke und eine verbesserte Entscheidungsfindung ermöglicht und die Grundlage für fortschrittliche Analysen und KI bildet.

Abdullah Al Qubaisi, Director of Technology Services bei ADGM, sagte: "Als führendes internationales Finanzzentrum engagiert sich ADGM für die Stimulierung von Innovation und transformativem Wirtschaftswachstum in Abu Dhabi, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der gesamten Region. Wir haben in den letzten sieben Jahren ein exponentielles Wachstum erlebt und glauben, dass unser Übergang zur Cloud und Datenplattform uns nicht nur dabei helfen wird, dies beizubehalten, sondern auch dabei hilft, ADGM als Organisation zukunftssicher zu machen. Wir glauben, dass Rackspace Technology mit seiner umfassenden Cloud-Expertise und seinen Beziehungen zu grossen Hyperscale-Public-Clouds der richtige Partner ist, um uns auf diesem Weg zu unterstützen."

George Pawlyszyn, General Manager, Middle East and Africa (MEA) bei Rackspace Technology, kommentierte dies wie folgt: "Wir sind unglaublich stolz darauf, ADGM bei seinem ehrgeizigen Wachstums- und Transformationskurs zu unterstützen und damit zur wirtschaftlichen Vitalität der Region beizutragen. Es ist spannend zu sehen, wie zukunftsorientierte Organisationen wie ADGM die Leistungsfähigkeit der Cloud und der Analytik nutzen, um ihre umfassenderen Geschäftsziele zu verwirklichen und ihren Wettbewerbsvorteil auszubauen."

Über Abu Dhabi Global Market (ADGM)

Abu Dhabi Global Market (ADGM) ist das internationale Finanzzentrum (IFC) der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, das am 21. Oktober 2015 eröffnet wurde. ADGM stärkt Abu Dhabis Position als führendes Finanzzentrum und Geschäftszentrum, das als strategisches Bindeglied zwischen den wachsenden Volkswirtschaften des Nahen Ostens, Afrikas und Südasiens und dem Rest der Welt dient.

ADGM arbeitet innerhalb eines internationalen regulatorischen Rahmens, der auf der direkten Anwendung des englischen Common Law basiert, und verwaltet die gesamte Insel Al Maryah, die als Finanzfreizone von Abu Dhabi ausgewiesen ist.

ADGM wird als eine der am meisten bevorzugten Top-IFCs im Nahen Osten und in Afrika eingestuft und als grösster Fintech-Hub im MENA-Raum bezeichnet. Sein progressives und integratives Geschäftsökosystem tendiert zu globalen Finanz- und Nicht-Finanzinstituten und nutzt gleichzeitig Synergien zwischen ADGM und mehreren Jurisdiktionen, die als eines der fortschrittlichsten, vielfältigsten und fortschrittlichsten Finanzzentren der Welt positioniert sind.

Weitere Einzelheiten zu ADGM finden Sie unter www.adgm.com oder folgen Sie uns auf Twitter und Instagram: @adglobalmarket und LinkedIn: @Abu Dhabi Global Market (ADGM)

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden auf allen wichtigen Technologieplattformen, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

