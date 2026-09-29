BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
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29.09.2026 18:38:05
Abspaltung droht zu eskalieren: Biontech-Gründer verkrachen sich mit eigenem Unternehmen
Biontech geht es nach dem Boom ums Eingemachte. Die Gründer wollen neue Wege gehen, pokern mit dem Konzern aber noch um wertvolle Patente.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
In eigener Sache
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
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28.08.26
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27.08.26
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20.08.26
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