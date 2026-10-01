Absolutely Critical Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Absolutely Critical Resources veröffentlichte am 29.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0.010 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Absolutely Critical Resources ein EPS von -0.020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch