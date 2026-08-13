Absolute Clean Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Absolute Clean Energy hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.03 THB. Im Vorjahresviertel waren 0.010 THB je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.77 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.64 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch