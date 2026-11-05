Absolent Group AB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Absolent Group AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.16 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.76 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 311.5 Millionen SEK gegenüber 301.4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch