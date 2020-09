Absen parmi les entreprises les mieux gérées de Chine en 2020

SHENZHEN, Chine, 8 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le spécialiste de l'affichage LED, Absen (SZSE : 300389), a de nouveau été récompensé comme l'une des sociétés les mieux gérées de Chine dans le cadre du programme Best Managed Companies (BMC) de Deloitte.

Le programme BMC est une initiative mondiale qui identifie et récompense les entreprises privées ayant des idées avancées en matière de gestion et d'excellentes performances commerciales. Les facteurs clés dans l'évaluation de la capacité de gestion d'une entreprise comprennent la stratégie, les capacités, l'engagement et la solidité financière. Cette année, les critères de sélection ont également pris en compte la résilience face à la pandémie de Covid-19. Absen a été reconnue comme ayant fait preuve d'une compétence extraordinaire dans tous les domaines, ce qui lui a permis de traverser cette période difficile.

Réputée pour ses écrans LED de haute qualité, Absen a une fois de plus atteint la première place mondiale en matière d'exportation, et ce pour la 11e année consécutive. La société fêtera l'année prochaine son 20e anniversaire. Absen dispose d'un établissement de fabrication ultramoderne avec une capacité de production annuelle de 300 000 m² et accorde une grande importance à la R&D et à l'innovation. La société a mis en place un solide réseau de service à la clientèle avec 15 filiales nationales et internationales, afin d'accompagner ses clients dans le monde entier.

Tout au long de l'année 2020, Absen a continué d'améliorer ses systèmes de gestion, ses systèmes informatiques et ses processus de bout en bout dans le but de devenir une organisation totalement « axée sur le client », tout en étant soutenue et guidée par une forte culture d'entreprise et une gestion financière saine. L'entreprise a également investi dans le développement des talents et dans les pratiques de responsabilité sociale des entreprises.

Zhao Jian, associé directeur général de BMC, affirme que la résilience crée une valeur durable pour les entreprises. Les entreprises durables et les entreprises de premier plan ont connu plusieurs cycles économiques et auront des stratégies plus complètes et plus sophistiquées. Plus la mission à long terme d'une entreprise est importante, plus sa vitalité est grande. Les « entreprises hautement résilientes » ont développé une forte immunité.

À propos de ce prix, la directrice financière d'Absen, Ashley Li, a déclaré : « Les BMC Awards évaluent toutes les facettes d'une organisation et nous sommes très fiers qu'Absen réponde à toutes les exigences. Ce prix prestigieux est une formidable reconnaissance du succès global d'Absen, fondé sur une orientation stratégique et une structure organisationnelle claires, des performances financières exceptionnelles, une forte capacité de gestion des risques et une culture d'entreprise source d'inspiration. Ce prix renforcera notre confiance dans notre capacité à continuer à améliorer notre gestion d'entreprise ainsi que nos produits et services. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1250060/Absen.jpg