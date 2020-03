Absen lance au salon ISE une nouvelle série DooH LED

SHENZHEN, Chine, 2 mars 2020 /CNW/ - Absen (SZSE : 300389), le premier fabricant mondial d'écrans DEL, a dévoilé une nouvelle série AW destinée au marché de la publicité numérique hors domicile (DooH). Adaptée à une installation en extérieur fixe, la série AW peut également être montée sur des caissons lumineux et des mâts d'éclairage intelligents suivant la tendance croissante à l'intégration affichage DEL et technologie 5G, contribuant ainsi à l'avènement d'une nouvelle vague d'applications intelligentes.

La série AW sera disponible en deux tailles panneaux standard : 500 mm x 500 mm (L x H) et 500 mm x 750 mm (L x H). Offrant une luminosité de 5 000 nits, un taux de rafraîchissement de 3 840 Hz et deux pas de pixels (2,8 mm et 3,9 mm), la série AW tient ses promesses par sa qualité d'image exceptionnelle et son excellente visibilité, même à de courtes distances de 3 à 5 mètres, ce qui la rend bien adaptée à la publicité de rue.

Capable de relever les niveaux de lumière ambiante, grâce à son système intelligent de contrôle automatique des capteurs de lumière, la série AW ajuste automatiquement la luminosité de l'écran assurant ainsi des performances optimales. Son indice d'étanchéité IP65/IP54 et sa résistance aux intempéries signifient que la série AW peut supporter de fortes pluies, des vents violents et des conditions météorologiques difficiles allant de -20℃ à +50℃.

Sans compter qu'Absen peut fournir une solution clé en main, facilitant son installation, son transport et son entretien, la série AW, qui se fixe facilement sur des poteaux d'éclairage et dans des caissons lumineux, convient parfaitement aux abribus et aux autres types de luminaires urbains. Qui plus est, à mesure que la technologie 5G se généralise, étant facilement accessible, la demande d'applications de type « ville intelligente » devrait augmenter de manière exponentielle pour faciliter les opérations urbaines et la gestion des transports.

Pour répondre aux besoins de diverses configurations en termes de dimensions et d'objectifs, la série AW se décline en plusieurs options. En installation fixe, le panneau peut être pivoté, offrant alors plus de possibilités et de souplesse d'installation. En environnement extérieur, la série se prête à une installation sans cadre, ce qui permet d'économiser le coût du matériel de fixation.

D'autre part, la série AW peut remplir diverses fonctions, telles que la publication à distance, le contrôle des grappes et la protection de sécurité, rendant la diffusion d'informations et la publicité plus pratiques. En d'autres termes, les utilisateurs peuvent facilement et efficacement gérer le contenu en ligne en diffusant des vidéos et des images par ordinateur. Pour garantir la sécurité des données, le contenu est crypté lors de la transmission et verrouillé au terminal. Lorsqu'ils veulent afficher le même contenu sur des poteaux d'éclairage individuels, la série AW supporte la gestion d'affichage simultané donnant un véritable effet « sensationnel ». Et comme la gestion est rendue intelligente grâce à la surveillance automatique, le retour d'information et les alarmes sont envoyés automatiquement.

SOURCE Absen