Absci stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Absci veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Absci ein Ergebnis je Aktie von -0.240 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 45.76 Prozent auf 0.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Absci 0.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch