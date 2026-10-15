Abschlussprüfer von Eurobattery Minerals legt Mandat nieder



EQS-Media / 15.10.2026 / 14:20 CET/CEST



Stockholm, 15. Oktober 2026 – Eurobattery Minerals AB („Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass der Abschlussprüfer des Unternehmens, Johan Isbrand, und der stellvertretende Abschlussprüfer, Nils Appelqvist, beide von LR GO Revision AB, ihre Mandate am 2. Oktober 2026 niedergelegt haben.

Der Verwaltungsrat wird einer ausserordentlichen Hauptversammlung einen neuen Abschlussprüfer zur Wahl vorschlagen. Die Einberufung der Hauptversammlung wird gesondert veröffentlicht.

Information gemäss der EU-Marktmissbrauchsverordnung

Eurobattery Minerals ist gemäss Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) zur Veröffentlichung dieser Information verpflichtet. Die Informationen wurden am 15. Oktober 2026 um 14:15 Uhr MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in verschiedenen Sprachen zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version massgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Nachhaltigkeitswende zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Eckhard Cordes – Mitglied des Verwaltungsrats

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com