Eurobattery Minerals Aktie 47266697 / SE0012481570
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15.10.2026 14:20:03
Abschlussprüfer von Eurobattery Minerals legt Mandat nieder
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Stockholm, 15. Oktober 2026 – Eurobattery Minerals AB („Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass der Abschlussprüfer des Unternehmens, Johan Isbrand, und der stellvertretende Abschlussprüfer, Nils Appelqvist, beide von LR GO Revision AB, ihre Mandate am 2. Oktober 2026 niedergelegt haben.
Der Verwaltungsrat wird einer ausserordentlichen Hauptversammlung einen neuen Abschlussprüfer zur Wahl vorschlagen. Die Einberufung der Hauptversammlung wird gesondert veröffentlicht.
Information gemäss der EU-Marktmissbrauchsverordnung
Eurobattery Minerals ist gemäss Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Market Abuse Regulation, MAR) zur Veröffentlichung dieser Information verpflichtet. Die Informationen wurden am 15. Oktober 2026 um 14:15 Uhr MESZ durch die unten genannten Kontaktpersonen zur Veröffentlichung eingereicht.
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Über Eurobattery Minerals
Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.
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Ansprechpartner Investor Relations
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie
15.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2416668 15.10.2026 CET/CEST
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