Absatz von Mercedes-Benz sinkt im 2. Quartal um 16 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Halbleiter-Mangel und coronabedingte Lockdown-Massnahmen haben Mercedes-Benz im zweiten Quartal einen deutlichen Absatzeinbruch beschert. Wie das Unternehmen mitteilte, setzte Mercedes-Benz Cars in den drei Monaten 496.400 Fahrzeuge ab, 16 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auf Halbjahressicht ergab sich ebenfalls ein Minus von 16 Prozent auf 998.000 Autos.

Die Absätze der Marke Mercedes-Benz gingen in allen Regionen zurück. In Europa betrug das Minus im zweiten Quartal 10 Prozent, in China 25 Prozent. In Nordamerika wurden 3 Prozent weniger Autos verkauft.

Der Absatz batterieelektrischer Fahrzeuge legte unterdessen deutlich um 90 Prozent auf 23.500 Einheiten zu.

"Die Kundennachfrage ist weiterhin hoch", sagte Vertriebsvorständin Britta Seeger. "Wir tun alles, um die Kundenerwartungen trotz der globalen Lieferengpässe zu erfüllen." Die Elektrooffensive gewinne weiter an Fahrt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2022 04:30 ET (08:30 GMT)