AbraSilver Resource präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AbraSilver Resource hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch