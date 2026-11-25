Abpro präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Abpro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.630 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch