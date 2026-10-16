Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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16.10.2026 18:36:00
Abnehmpille von Eli Lilly erhält grünes Licht der EU
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Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eli Lilly
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16.10.26
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Freitagabend mit Aufschlag (finanzen.ch)
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16.10.26
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
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14.10.26
|Schwacher Handel: So bewegt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.ch)
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14.10.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag (finanzen.ch)
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14.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge (finanzen.ch)
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13.10.26
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eli Lilly von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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08.10.26
|Börse New York: S&P 500 mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
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07.10.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Eli Lilly
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|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.