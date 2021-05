ABN Amro will Deutschlandgeschäft über Bethmann Bank ausbauen - ABN Amro-Aktie taucht ab

"Wir werden noch einen Standort eröffnen dieses Jahr", sagte Bethmann-Vorstandschef Hans Hanegraaf am Dienstagabend im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten.

Im Moment ist die Frankfurter Privatbank in Deutschland an 13 Standorten vertreten. Es gebe in Deutschland viele kleinere Städte, wo es noch Bedarf für Angebote wie Vermögensverwaltung gebe und die sein Haus sehr interessant finde, sagte Hanegraaf. ABN Amro-Chef Robert Swaak bekräftigte: "Mit dem Fokus auf Nordwesteuropa wird der deutsche Markt für ABN Amro von wachsender Bedeutung sein."

Das Corona-Jahr 2020 schloss die Bethmann Bank nach Hanegraafs Angaben mit einem Gewinn ab: "Ich kann bestätigen, dass wir schwarze Zahlen geschrieben haben." Eine genaue Zahl nannte der Manager nicht. Im Geschäftsbericht für das Jahr 2019, den die Bank im August veröffentlicht hatte, hatte der Vorstand für das Jahr 2020 "ein leicht negatives Ergebnis aus dem operativen Bankbetrieb" von minus fünf Millionen bis null Millionen Euro prognostiziert.

Das verwaltete Vermögen sei weiter gestiegen: von knapp 35 Milliarden Euro zur Jahresmitte 2020 auf gut 41 Milliarden Euro Ende April dieses Jahres. Zum Teil sei dies Folge der boomenden Börsen, "aber wir haben auch ziemlich viele neue Assets hinzugewonnen", bilanzierte Hanegraaf. Die Bethmann Bank gehört damit zu den führenden Adressen im Geschäft mit vermögenden Privatkunden ("Private Banking") in Deutschland.

In Amsterdam werden ABM Amro-Aktien zeitweise 2,86 Prozent tiefer bei 10,582 Euro gehandelt.

/ben/DP/nas

FRANKFURT (awp international)