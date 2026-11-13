ABN Amro: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ABN Amro gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 1.09 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ABN Amro 0.670 EUR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.10 Milliarden EUR umgesetzt, gegenüber 4.53 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.925 EUR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2.51 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.ch