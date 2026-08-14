ABN Amro: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ABN Amro lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.90 EUR gegenüber 0.670 EUR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ABN Amro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.72 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.26 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch