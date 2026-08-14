ABN AMRO Bank NV Un: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ABN AMRO Bank NV Un hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.760 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat ABN AMRO Bank NV Un mit einem Umsatz von insgesamt 5.48 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 13.56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch