ABN AMRO Bank NV Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ABN AMRO Bank NV Un hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1.25 USD gegenüber 0.780 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat ABN AMRO Bank NV Un mit einem Umsatz von insgesamt 5.86 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10.87 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1.01 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 2.80 Milliarden USD gesehen hatten.

Redaktion finanzen.ch