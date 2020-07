ABN AMRO BANK dote ses bureaux de films Umisol de protection solaire pour fenêtres afin de devenir neutre en CO2

ZELE, Belgique, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- De plus en plus d'entreprises trouvent dans le refroidissement passif une solution au problème du changement climatique. L'ambition d'ABN AMRO est de rendre tous ses bureaux conformes à l'accord de Paris d'ici 2030. Pour ce faire, la banque a fait appel au cabinet d'ingénierie Koppes et à Umisol, un producteur de films de protection solaire pour fenêtres. Cette application unique pour fenêtres permettra à ABN AMRO d'atteindre ses objectifs climatiques en réduisant son empreinte écologique tout en faisant des économies considérables sur sa facture énergétique.

Les immeubles de bureaux sont particulièrement énergivores. Aux Pays-Bas, la consommation moyenne d'énergie pour un immeuble de bureaux est de 150 kWh par mètre carré. Conformément à la conférence de Paris sur les changements climatiques, la consommation d'énergie de ces bâtiments ne doit pas dépasser les 50 kWh par mètre carré. ABN AMRO se donne pour mission d'atteindre cet objectif d'ici 2030.

Robert Koppes, PDG du cabinet, a déclaré : « Nous sommes les architectes à l'origine du concept GREENE récemment lancé par ABN AMRO, un concept de logement durable et circulaire. La phase pilote est terminée et nous sommes prêts à déployer le concept à grande échelle. »

Film pour fenêtres Umisol pour un confort optimal

En 2016, ABN AMRO a rendu sa filiale d'Alkmaar neutre en énergie et en CO 2 et a obtenu, avec le concours d'Umisol, le label BREEAM-NL-In Use Excellent. « Nous y avons posé nos films pour fenêtres innovants, qui combinent une protection thermique optimale avec une capacité transmission de la lumière extrêmement élevée. Nous avons ainsi pu réduire la charge thermique et améliorer le confort sans modifier l'apparence externe du bâtiment », explique Francis Denoo d'Umisol.

L'exemple d'Alkmaar est désormais appliqué à l'ensemble du réseau de bureaux d'ABN AMRO. « Le film n'offre que des avantages. Il est utilisé dans les projets de construction et de rénovation et est parfaitement adapté à une application sur la face intérieure de n'importe quel type de verre. De cette façon, il ne cause pas non plus de désagréments au personnel. Dans le même temps, un film thermorésistant a déjà été utilisé dans les bureaux d'Amersfoort et d'Amstelveen pour réduire la charge thermique des grandes façades vitrées. »

La neutralité énergétique en toute simplicité

Avec ce film pour fenêtres, les entreprises peuvent réaliser d'importantes économies sur leur facture énergétique, comme le confirme Koppes Bouwkunde. « Récemment au siège d'ABN AMRO, à Amsterdam, 12 000 m2 de film pour fenêtres Umisol ont été installés. Cela permet à la banque d'économiser beaucoup d'argent chaque année et de réduire considérablement ses émissions de CO 2 », déclare avec conviction Robert Koppes.

Au fil des ans, Umisol est devenu la référence en matière de refroidissement passif pour les bâtiments existants et nouveaux. La société appartient au groupe de fabricants européens MAM.

