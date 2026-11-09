ABM Knowledgeware öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ABM Knowledgeware hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.90 INR. Im Vorjahresviertel hatte ABM Knowledgeware 1.01 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 267.0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 220.8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch