ABM Knowledgeware informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ABM Knowledgeware hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1.37 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ABM Knowledgeware 1.87 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4.22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 261.7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 251.1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch