ABM Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ABM Industries hat am 08.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.84 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.670 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABM Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.32 Milliarden USD im Vergleich zu 2.22 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch