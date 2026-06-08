ABM Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ABM Industries hat am 05.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.73 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ABM Industries 0.670 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat ABM Industries mit einem Umsatz von insgesamt 2.29 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8.44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch