ABM Industries Aktie 210950 / US0009571003
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05.06.2026 13:15:41
ABM Industries Inc Q2 Income Rises
(RTTNews) - ABM Industries Inc (ABM) released a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $43.1 million, or $0.73 per share. This compares with $42.2 million, or $0.67 per share, last year.
Excluding items, ABM Industries Inc reported adjusted earnings of $52.9 million or $0.90 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.5% to $2.290 billion from $2.111 billion last year.
ABM Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $43.1 Mln. vs. $42.2 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.67 last year. -Revenue: $2.290 Bln vs. $2.111 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.85 To $ 4.15 Full year revenue guidance: 4 % To 5 %
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